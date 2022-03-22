Последнее обновление: 22.03.2022 16:16

Участник атаки на Капитолий получил статус беженца в Беларуси

Американец Эван Ньюман, принимавший участие в спровоцированной президентом Трампом атаке на Капитолий, получил статус беженца в Беларуси.

Госсми РБ сообщили о вручении документа. участвовал в нападении на Капитолий, Скрываясь от уголовного преследования Эван Ньюман уехал в Европу, затем добрался до Украины, откуда попытался попасть в Беларусь.

Ньюман был задержан в середине октября 2021 года на границе, пытаясь добраться в Беларусь.

Намедни, бежавший из Польши дезертир Эмиль Чечко был найден повешенным в Минске.

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