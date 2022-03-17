Последнее обновление: 17.03.2022 17:46

Польский дезертир Эмиль Чечко найден повешенным в Минске

Польский дезертир Эмиль Чечко найден повешенным в Минске, сообщает Следственный комитет Беларуси

«Сегодня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении повешенным Эмиля Чечко по месту проживания в Минске. Следственно-оперативная группа незамедлительно выбыла на место происшествия. В настоящее время проводится осмотр, фиксируется следовая картина, изымаются объекты, имеющие значение для следствия. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено специалистам ГКСЭ», - говорится в сообщении

Отмечается, что СК рассматривает «все возможные версии произошедшего, в том числе насильственный характер смерти».

Где в Минске, точнее в каких условиях проживал польский дезертир, не уточняется.

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