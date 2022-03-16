Власти Беларуси приговорили IT-специалиста к 7 годам колонии за "слив" данных о силовиках

Судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда 15 марта вынесла приговор по делу политзаключенного IT-специалиста Дмитрия Подреза.

Его обвинили сразу по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 130 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), ст. 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) и ст. 365 (Вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел).

Дмитрий Подрез был задержан 15 июля 2021 года за передачу данных представителей силовых ведомств телеграм-каналу "Черная книга Беларуси". До суда удерживался в СИЗО №1 Минска.

Решением суда Дмитрий Подрез был признан виновным в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенных группой лиц, и на основании ч. 6 ст. 16, ч. 3 ст. 130 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговором суда с обвиняемого Подреза в пользу троих потерпевших, фамилии которых пока неизвестны, взыскано материальное возмещение морального вреда в размере 11 000 рублей.

Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 46-1 УК применена специальная конфискация к принадлежащему обвиняемому мобильному телефону Хіаомі Redmi 6, который является средством совершения преступления.