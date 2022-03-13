СК Беларуси сообщил о задержании очередного «потенциального террориста»

Следственный комитет Беларуси сообщил о задержании жителя Витебска, который, как утверждается, подыскивал себе сообщников для совершения теракта на железной дороге.

«Очередной исполнитель преступных заказов радикалов задержан 6 марта. Им оказался 49-летний житель Витебска, который активно подыскивал в интернет сообщников для совершения теракта на железной дороге. Цинично, не думая о последствиях возможных катастроф и гибели людей, сторонник террора в группе с "единомышленниками" планировал привести в негодность программно-аппаратное оборудование, предназначенное для стабильной и безопасной работы железнодорожного транспорта в областном центре, однако его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении СК РБ.

Установлено, что подозреваемый работал в организации, входящей в структуру Белорусской железной дороги, и обладал определенными сведениями об устройстве и особенностях железнодорожной инфраструктуры.