В Минске стоящих в очереди на апостиль людей предупреждают об ответственности за несанкционированный митинг

После 11-дневного перерыва МИД РБ возобновил прием документов на апостиль, перерыв был вызван решением властей поднять сборы и пошлины и заработать на выезжающих за границу гражданах.

Как сообщалось, консульский сбор был повышен в 10 раз с 16 до 160 рублей, что, впрочем, никак не сказалось на числе желающих воспользоваться этой госуслугой.

Подача документов осуществляется с 8 до 10:30, люди начали занимать очередь еще с вечера накануне. В соцсетях сообщают, что по состоянию на 5 утра в очереди было 55 человек.

Забрать апостиль можно с 15:00 до 16:00, что автоматически провоцирует выстраивание еще большей очереди.

Подобное скопление людей в Минске вызывает у власти понятные ощущения и соответствующую реакцию. Как сообщают очевидцы, сегодня к стоящим в очереди вышли сотрудники милиции и предупредили собравшихся об ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии.