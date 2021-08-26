Следственный комитет РБ: Применение силы в отношении протестующих было соразмерным и законным

Следственный комитет Беларуси отказался возбуждать уголовные дела в связи по заявлениям граждан о неправомерных действиях сотрудников органов внутренних дел в связи с их задержанием в местах массовых беспорядков, помещением и содержанием в ИВС и ЦИП ГУВД Мингорисполкома.

«По результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», - говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РБ.

СК утверждает, что тщательно изучил доводы всех обратившихся, провел судебные медицинские и иные криминалистические экспертизы, изучил документы с мест изоляции правонарушителей, опросил очевидцев.

«Установлен управляемый характер подачи обращений от лиц, получивших телесные повреждения во время пресечения правоохранителями массовых беспорядков, а также при задержании нарушителей, их доставлении, содержании в местах изоляции и при пресечении противоправного поведения, преодоления сопротивления и дальнейшего неповиновения», - сказано в сообщении.

«Собранные доказательства, в том числе видеозаписи МВД, позволяют констатировать применение со стороны сотрудников физической силы и специальных средств при пресечении правонарушений в соответствии с требованиями Закона «Об органах внутренних дел» и иных нормативных правовых актов Республики Беларусь. Избранные сотрудниками правоохранительных органов средства и способы были соразмерны, применялись с намерением причинения наименьшего вреда в складывающейся обстановке. Распространенные отдельными, в последующем признанными экстремистскими, телеграмм-каналами заявления о якобы имевших место превышениях служебных полномочий, выразившихся в пытках, сексуальных издевательствах, своего объективного подтверждения не нашли, в том числе это следует и из пояснений самих заявителей», - утверждает СК.

Доказывая свою правоту, СК ссылается на тот факт, что «в ЦИП и ИВС ГУВД Мингорисполкома в период с 9 по 15 августа прошлого года доставлено более 2000 задержанных, при этом численность сотрудников ЦИП и ИВС составляла порядка 50 человек».

«Из общего количества задержанных с заявлениями о проведении проверки по фактам якобы имевших место противоправных действий со стороны сотрудников органов внутренних дел обратились 680 человек. Подавляющее большинство заявителей – это граждане в возрасте до 30 лет, не работающие, индивидуальные предприниматели и студенты. Часть из них ранее привлекались к административной и уголовной ответственности, в том числе за насильственные преступления. Кроме того, в ходе проведения проверки установлены десятки лиц, которые намеренно и осознанно нарушали общественный порядок, создавая все условия для применения к ним сотрудниками физической силы и специальных средств. Цель таких действий - последующий выезд для постоянного проживания в страны Евросоюза, после обращения с заявлением. Задокументированный факт обращения использовался, как фиктивный инструмент для получения «политического убежища» в других странах», -заявляет СК.

Также указывается, что «всем лицам, нуждавшимся в медицинской помощи, она была оказана бригадами скорой, а также врачами ЦИП и ИВС ГУВД Мингорисполкома».