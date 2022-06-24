Последнее обновление: 24.06.2022 16:32

МВД Беларуси не комментирует стрельбу своего чина в минском «Каскаде»

МВД Беларуси пока никак не комментирует сообщения белорусских медиа о том, что бывший начальник ГУБОПиК Андрей Паршин устроил стрельбу по подросткам в минском жилом комплексе "Каскад".

Согласно сообщениям со ссылкой на свидетелей инцидента, вечером 21 июня у прохожего случился конфликт с подростками, сидевшими у подъезда одного из домов «Каскада». Прохожий ударил одного из подростков, в ответ тот повалил обидчика на землю. Мужчина начал стрелять, в результате ребенок получил ранение в ногу.

Получивший ранение подросток якобы находится в военном госпитале, на него заведено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Паршин, возглавляющий в настоящее время Департамент обеспечения оперативно-розыскной деятельности МВД, от общения с прессой отказался. В МВД заявили, что он находится в отпуске.

Ранее по теме


<Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование