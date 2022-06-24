Провластные медиа подтвердили, что экс-глава ГУБОПиК стрелял в подростка в минском «Каскаде»

Один из провластных телеграм-каналов, близкий к силовикам, подтвердил, что бывший глава ГУБОПиК Андрей Паршин ранил 16-летнего подростка «Евгения Владимировича Д» в минском жилом массиве «Каскад».

Утверждается, что пострадавший вел себя агрессивно, «набросился с кулаками» на силовика и «пытался отобрать оружие», а выстрел был произведен из травматического пистолета.

Как сообщает Refom.by со ссылкой на медиа, Паршин попытался разогнать группу детей и подростков возле своего подъезда, младшему из которых было 11 лет, и услышал ответ от 16-летнего Евгения, что «они живут в свободной стране и вольны выбирать лавочку».

После этого, по утверждениями очевидцев, Паршин начал бить подростка, разорвал футболку, ударил по лицу. Евгений, КМС по гребле, дал отпор, в результате чего Паршин оказался на земле. Поднявшись, он начал стрелять из пистолета по подросткам, ранил Евгения, занес домой оружие и вызвал скорую и милицию.

Также сообщалось также, что подростков, которые были с Евгением, после случившегося «обрабатывали» силовики. Против самого Евгения уже возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Ночью в многодетную семью (четверо детей) с обыском приезжал ГУБОПиК.

Согласно сообщениям, Евгений был доставлен в военный госпиталь.