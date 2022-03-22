Активисты на беларусско-польской границе прекратили блокировку грузовиков

Активисты, блокирующие движение беларусских и российских грузовиков на границе Беларуси и Польши, разошлись, однако акция может быть продолжена.

Об этом сообщает reform.by со ссылкой на одного из организаторов акции Наталью Панченко.

Активистка утверждает, что акция, продолжавшаяся с 19 марта, принесла результаты, которых добивались протестующие.

«Благодаря протесту против торговли ЕС с Россией весь мир узнал о тысячах грузовиков, везущих в Россию мартини, салями, сталь, приправы и другие товары. Этот протест разоблачил лицемерие некоторых стран ЕС, которые декларируют солидарность с Украиной, а на самом деле продолжают вести бизнес с режимом, который каждый день убивает украинцев и разрушает нашу страну. Благодаря сотням украинских, польских и беларусских активистов к нам пришли не только польские, но и датские, японские, британские, немецкие и итальянские СМИ, а премьер-министр Моравецки попросил Еврокомиссию заблокировать торговлю с Россией», — написала она.

По словам активистки, далее протестующие намерены объединить усилия с Посольством Украины и украинскими организациями в Польше для того, чтобы наладить диалог с политическими лидерами Польши и Евросоюза.

Сегодня представитель Госпогранкомитета РБ заявил, что очередь на польско-белорусской границе превысила 45 км.