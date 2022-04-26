Последнее обновление: 26.04.2022 17:41

Польша заявила об эскалации миграционной проблемы на границе с Беларусью

Пограничная стража Польши во вторник сообщила об обострении миграционной проблемы на границе с Беларусью, после того как за минувшие сутки через белорусско-польскую границу пытались прорваться более 100 нелегалов.

"25 апреля на территорию Польши пытались проникнуть из Беларуси 103 иностранца – граждан Иордании, Марокко, Сенегала. Были две попытки силового пересечения границы: на участке погранзаставы Черемха 38 человек нелегально перешли границу, на участке Мельник – 21 человек. В патрули бросали камни и палки", - говорится в сообщении польской погранслужбы.

Ранее в текущем году эта цифра, по данным ведомства, не превышала 50, чаще всего оставаясь на уровне 15-25 человек. Вместе с тем, польские пограничники неоднократно сообщали о силовом характере попыток прорыва через границу, в том числе якобы с участием белорусских пограничников, передает Интерфакс.

В 2021 году польско-белорусскую границу, по данным погранслужбы Польши, пытались незаконно перейти 39,7 тыс. человек. С начала 2022 года количество таких попыток превысило 4 тыс. В погранкомитете Белоруссии эти данные пока не комментируют.

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