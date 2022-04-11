Последнее обновление: 11.04.2022 19:13

Госпогранкомитет РБ сообщил об агрессии польских силовиков в Песчатке

В ночь с 10 на 11 апреля польские военнослужащие обстреляли белорусский автодорожный пункт пропуска Песчатка, заявил сегодня Госпогранкомитет Беларуси.

«В ходе проверки территории белорусским пограничным нарядом обнаружены повреждения стен пограничных модулей, а также металлические шарики. Ранее, подобным способом с территории Польши был обстрелян белорусский пограничный столб», - говорится в сообщении.

Утверждается, что польские силовики пытались ослепить белорусских пограничников стробоскопами.

«Незаконные действия сопредельной стороны зафиксированы камерами видеонаблюдения. О пограничном инциденте проинформирована польская сторона», - также заявили в ГПК РБ.

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