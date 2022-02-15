Прокуратура Польши завела дело на чиновников Беларуси за незаконную миграцию

Управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Люблине и Агентство внутренней безопасности Польши расследуют уголовное дело в отношении белорусских чиновников за организацию нелегальной миграции.

Дело базируется на показаниях задержанных в сентябре 2021 года граждан Сирии, раскрывших схему переправки мигрантов через границу Беларуси в страны ЕС.

«Производство было возбуждено в связи с выявленными в сентябре 2021 года случаями незаконного пересечения польской границы сирийскими гражданами, которые в своих объяснениях описали процедуру, связанную с организацией иорданскими турфирмами так называемых «туристических поездок» в Беларусь. Их единственной целью было незаконное проникновение через территорию Польши в западноевропейские страны, главным образом в Германию. Они также описали обстоятельства организации этой практики уже на территории Беларуси с участием белорусских граждан и чиновников. В рамках процедуры сотрудники белорусской службы должны были организовать воздушную перевозку иммигрантов на территорию Беларуси, предоставив туристические визы и обеспечив перелет и пребывание, включая проживание и питание. Далее, мигрантов доставляли к границе Польши для ее пересечения в указанном белорусскими пограничниками месте», - говорится в сообщении.