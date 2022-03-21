Белнефтехим с 22 марта повышает цены на АЗС на 2 копейки

Концерн Белнефтехим с 22 марта 2022 года повышает цены на бензин и дизтопливо на АЗС и переходит на двухкопеечный шаг повышения цен, говорится в сообщении на сайте ведомства.

С 9 марта 2022 года розничные цены на моторное топливо на АЗС составят: АИ-92-К5-Евро – 2,08 руб., АИ-95-К5-Евро – 2,18 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,40 руб., ДТ – 2,18 руб.

«За истекший период марта 2022 г. мировые котировки нефти по отношению к декабрю 2021 г. выросли на 60%. Среднемесячная котировка составила 119 долларов США за 1 баррель. В целях компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение нефти в условиях усилившихся внешних рисков…», - говорится в комментарии концерна.

Это 4-е повышение цен на топливо в 2022 году после 30 повышений в 2021 году.