Белнефтехим с 16 ноября повышает цены на АЗС на 1 копейку

Концерн Белнефтехим с 16 ноября 2021 года повышает цены на бензин и дизтопливо на АЗС на 1 копейку, говорится в сообщении на сайте ведомства.

С 16 ноября 2021 года розничные цены на моторное топливо на АЗС составят: АИ-92-К5-Евро – 2,00 руб., АИ-95-К5-Евро – 2,10 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,32 руб., ДТ – 2,10 руб.

«Средняя котировка нефти в первой половине ноября 2021 г. составила 83 доллара США за 1 баррель и выросла к январю 2021 г. на 52 процента, в то время как цены на автобензины и дизельное топливо с начала года увеличились на 15,7 процента», - говорится в комментарии концерна.

Это уже 30-е повышение цен на топливо в 2021 году.