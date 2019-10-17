Беларусь инвестирует $20 миллионов в порт на границе с Украиной

ЗАО "Белтопэнерго" будет строить речной порт на Днепре в Нижних Жарах Гомельской области вблизи границы с Украиной.

Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко в рамках Второго форума регионов Украины и Республики Беларусь, передает censor.net.

"У нас уже подписан инвестиционный договор с компанией, которая будет строить – ЗАО "Белтопэнерго"... Если говорить о первом этапе строительства, то сумма инвестиций составит $20 млн", – сообщил Авраменко.

«Мы можем добавлять новые терминалы, но на сегодняшний день для того, чтобы порт функционировал как порт, на этом этапе речь идет о $20 млн инвестиций", – уточнил министр.

Как объяснил экс-замминистра инфраструктуры, ныне советник министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань, первая очередь строительства порта в Нижних Жарах начнется одновременно с дноуглублением Днепра украинской стороной.

"Первая очередь строительства порта в Нижних Жарах начнется одновременно с нашим дноуглублением Днепра до 2,65 м, стоимость работ составляет 80 млн грн. Плюс ещё принятие закона о внутреннем водном транспорте и возврат наших инвестиций в дноуглубление за счет перевалки в порту Херсон", – отметил Довгань.

По предварительным расчетам, сообщил Довгань, транзитный поток Украины увеличится на 6-7 млн тонн грузов (удобрения, лес и нефтепродукты) в течение 3 лет.

Предполагается, что основной объем грузооборота обеспечат расположенные в Гомельской области Мозырский НПЗ и Петриковский горно-обогатительный комбинат, который строит "Беларуськалий".