США создали международную группу для поиска и ареста активов российской элиты на Западе, в которую вошли представители Австралии, Британии, Канады, Японии, Германии, Франции, Италии и Еврокомиссии.

Глава Минфина США Джэнет Йеллен и генеральный прокурор США Меррик Гарланд в среду провели первую виртуальную встречу с представителями всех стран-участниц, передает BBC.

"Только за последние три недели информация, предоставленная правоохранительными органами США иностранным партнерам, помогла задержать несколько судов, контролируемых физическими и юридическими лицами, находящимися под санкциями", - заявили в Минфине, добавив, что стоимость задержанных судов составляет сотни миллионов долларов.

Члены группы также получили список из 50 человек, на которых они должны сосредоточить свое внимание.

Между тем, власти Испании задержали в порту Таррагоны недалеко от Барселоны мегаяхту Crescent, которая может принадлежать находящемуся под санкциями главе "Роснефти" Игорю Сечину, сообщает El Pais.

Это уже третье судно за текущую неделю, которое подверглось проверке со стороны испанских правоохранительных органов.

В понедельник главное управление торгового флота Испании задержало в порту Барселоны яхту Valerie, которую связывают с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым, а во вторник на Майорке та же участь постигла яхту Lady Anastasia, владельцем которой СМИ называли директора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева.

Crescent ходит под флагом Каймановых островов и зарегистрирована там же, однако, по данным источников El Pais и Reuters в испанской полиции, ее реальным владельцем может быть Сечин. Чтобы выяснить это наверняка, власти решили "временно удержать" яхту.

Судно пришвартовалось в порту Таррагоны в ноябре прошлого года и намеревалось покинуть его 4 марта, но разрешение на отплытие так и не получило.

В начале марта власти Франции конфисковали яхту Amore Vero, которая, по их данным, может принадлежать компании, связанной с Сечиным.

По данным профильных ресурсов, 135-метровая Crescent является одной из самых больших яхт в мире, ее стоимость оценивается в 600 млн долларов.