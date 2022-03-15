США ввели санкции против 11 россиян из оборонного сектора РФ

США вводят санкции против 11 российских чиновников, имеющих отношение к оборонному сектору России из-за ее вторжения в Украину.

Вашингтон ввел санкции против руководителя Росгвардии Виктора Золотова, гендиректора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, а также восьми заместителей министра обороны РФ: Алексея Криворучко, Тимура Иванова, Юнус-Бека Евкурова, Дмитрия Булгакова, Юрия Садовенко, Николая Панкова, Руслана Цаликова, Геннадия Жидко.

Санкции предусматривают блокирование всего имущества перечисленных лиц, которое находится в США, либо во владении или под контролем лиц из США.

"Кроме того, блокируется имущество любых юридических лиц, которым прямо или косвенно принадлежат на 50 или более процентов одному или нескольким лицам, включенным в список санкций", - добавили в Госдепе.