Байден в четверг объявит о «дальнейших санкциях»

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан в общих чертах поведал о действиях, которые Соединенные Штаты предпримут совместно с другими мировыми лидерами во время визита президента США Джо Байдена в Брюссель.

«Я не собираюсь опережать сообщение, которое будет распространено совместно с нашими союзниками в четверг, когда у президента будет возможность поговорить с ними, о дальнейших санкциях», — сказал Салливан во время пресс-брифинга в Белом доме 22 марта, передает CNN.

«Что я скажу, так это то, что одним из ключевых элементов этого объявления станут не столько новые санкции, сколько совместные усилия по пресечению или уклонения от санкций, любых попыток любой страны помочь России подорвать, ослабить или обойти санкции», — продолжил он, назвав это «важной частью следующего этапа».

Салливан добавил, что будут и новые санкции, но «большая часть этого касается эффективного правоприменения и уклонения, с учетом уроков, которые мы извлекли при других обстоятельствах, когда мы фактически вводим санкции против стран.».

Байден собирается присоединиться к мировым лидерам на внеочередном саммите НАТО в четверг, а также на саммите G7 и заседании Европейского совета.