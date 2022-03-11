США запретили экспорт роскоши в РФ и Беларусь, импорт водки, икры, алмазов из РФ

США в рамках очередного пакета санкций против России запрещают поставки в страну предметов роскоши американского производства, сообщил американский президент Джо Байден.

«Мы запрещает экспорт предметов роскоши в Россию», — сказал он.

По его словам, Вашингтон сделает сложнее для олигархов и членов их семей покупку элитных товаров, произведенных в Соединенных Штатах, передает РБК.

Как уточняется на сайте Министерства торговли США, ограничения накладываются на экспорт, перепродажу и трансфер такой продукции не только в Россию, но и Беларусь. В список войдут драгоценности, некоторые автомобили, предметы одежды, алкогольная и табачная продукция, антиквариат.

«До сегодняшнего дня контроль над предметами роскоши был введен только в отношении Северной Кореи», — отмечается в сообщении. Полный список позднее опубликуют в Федеральном регистре США.

Байден также объявил, что США запрещают импорт в страну российской водки, икры и бриллиантов. Он добавил, что это не последние ограничительные меры.