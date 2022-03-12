Власти РБ депортировали политзаключенного гражданина РФ после освобождения из колонии

Белорусские власти депортировали гражданина РФ Игоря Копонайко, который 12 марта был освобожден из колонии в связи с истечением срока наказания.

После освобождения его доставили на границу с Россией для депортации из Беларуси, сообщают правозащитники.

Копонайко — военный пенсионер, он имеет вид на жительство в Беларуси, военный пенсионер. Согласно материалам следствия, 13 ноября 2020 года мужчина залил пеной входную дверь квартиры сотрудника милиции при входе в один из домов Минска, запенил механизм дверного замка и почтовый ящик и написал на почтовом ящике фразу, публично оскорбляющую милиционера.

Так, признанный политзаключенным Копонайко отреагировал на комментарий милиционера о смерти Романа Бондаренко. Военного пенсионера приговорили к 1,5 годам лишения свободы.