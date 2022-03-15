Россия объявила о выходе из Совета Европы по собственному желанию

Россия уведомила Совет Европы о своем выходе из организации, после завершения процедуры выхода россияне потеряют возможность обращаться в Европейский уд по правам человека.

Генсеку СЕ передано соответствующее письмо главы МИД Сергея Лаврова.

"В таких условиях наша страна оставаться в Совете Европы не будет. 15 марта с.г. Генеральному секретарю М.Пейчинович-Бурич вручено уведомление о выходе Российской Федерации из Организации", - говорится в заявлении МИД РФ.

Генеральный секретарь СЕ получила официальное уведомление о выходе Российской Федерации в соответствии со статьей 7 Устава Совета Европы, а также информацию о намерении денонсировать Европейскую конвенцию о правах человека. Об этом сообщила пресс-служба Совета Европы.

В МИД России подчеркнули, что "выход нашей страны из этой организации не повлияет на права и свободы российских граждан".

"В Конституции Российской Федерации установлены не меньшие их гарантии, чем в Европейской конвенции по правам человека. Положения основных договорно-правовых актов Совета Европы включены в российское законодательство. Продолжится выполнение уже принятых постановлений Европейского суда по правам человека, если они не противоречат Конституции Российской Федерации", - говорится в заявлении.

Россия будет денонсировать Устав Совета Европы, Европейскую конвенцию по правам человека, ещё четыре конвенции и, возможно, некоторые другие документы, заявил во вторник вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Россия точно будет денонсировать Устав Совета Европы, ЕКПЧ и ещё четыре Конвенции (хартии), участие в которых предусмотрено только для членов Совета Европы. Плюс, вероятно, те конвенции СЕ, участие в которых возможно и для не входящих в СЕ государств, но участие в которых более не отвечает интересам Российской Федерации", - сказал Косачев.

По его словам, перечень таких соглашений будет определяться дополнительно.

После выхода России из Совета Европы ЕСПЧ останется компетентен рассматривать жалобы, которые уже поданы, таких жалоб в суде скопилось около 15 тысяч, передает BBC.

Россия будет обязана исполнить все принятые после ее выхода из Совета Европы решения ЕСПЧ. В случае неисполнения будет задействован соответствующий механизм комитета министров Совета Европы.

Ранее из Совета Европы выходило лишь одно государство - Греция в 1969 году. Страна так поступила в период власти "черных полковников". Но когда режим в стране изменился, Греция вернулась в организацию