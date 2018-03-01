Россия рассматривает возможность выхода из Совета Европы из-за ЕСПЧ

Власти России изучают возможность денонсации Европейской конвенции по правам человека и прекращения сотрудничества с ЕСПЧ, если антироссийская линия решений суда не будет скорректирована, сообщили РИА Новости источники в профильных российских ведомствах.

"Российские власти изучают возможность денонсации Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и прекращения сотрудничества с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) в случае, если нынешняя линия суда, в результате которой появляются направленные против интересов России решения ЕСПЧ, не будет скорректирована", - сообщили собеседники агентства.

"При рассмотрении жалоб против России политизация позиции ЕСПЧ возрастает", - добавили они.

При этом отмечается, что "аргументация и доводы российской стороны не принимаются во внимание".

"Суд отказывается учитывать особенности российской правовой системы и нормы международного права и зачастую прибегает к практике "двойных стандартов", - отметили источники.

Собеседники агентства добавили, что "неправомерное лишение российских парламентариев права голосования в ПАСЕ (Парламентской ассамблее Совета Европы. — Прим. ред.) привело к тому, что более 20 судей ЕСПЧ, многим из которых поручается рассмотрение российских дел, избраны без участия российских представителей".

"Соответственно, вопрос легитимности избрания этих судей и принятых ими решений применительно к Российской Федерации остается открытым", — пояснили источники в профильных российских ведомствах.

"Таким образом, в государственных органах России рассматривается возможность принятия решения о денонсации ЕКПЧ, что приведет к выходу нашей страны из под юрисдикции ЕСПЧ и прекращению членства России в Совете Европы", - заключили источники агентства.