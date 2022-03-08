Украина о третьем раунде переговоров: Результатов пока что нет

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя прошедший 7 марта на территории Беларуси третий раунд переговоров с Россией, заявил об отсутствии результатов, улучшающих ситуацию.

"Третий раунд переговоров закончился. Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров... По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены", - сообщил в Twitter Подоляк.

"На сегодня результатов, которые существенно улучшают ситуацию, пока что нет", - констатировал он.