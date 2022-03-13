Последнее обновление: 13.03.2022 10:06

Росатом ответил МАГАТЭ по поводу контроля над Запорожской АЭС

Госкорпорация «Росатом» отвергла планы по установлению полного контроля над Запорожской атомной электростанцией, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по итогам телефонного разговора генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым.

По словам Гросси, Украина сообщила МАГАТЭ, что Россия «планирует установить полный и постоянный контроль над Запорожской АЭС». И.о. главы украинского «Энергоатома» Петр Котин в письме на имя гендиректора заявил, что на территории электростанции находятся около 400 российских военнослужащих. По его словам, руководство должно координировать действия с российскими вооруженными силами.

«В ходе телефонного разговора с генеральным директором Гросси 12 марта генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев подтвердил, что на Запорожской АЭС на юго-востоке Украины присутствует ограниченное число (число не уточняется – ред.) специалистов компании, но отверг, что «Росатом» взял на себя оперативный контроль и что электростанция должна находиться под «системой управления» «Росатома», — говорится в сообщении.

Ранее «Росатом» сообщил, что управление и эксплуатация Запорожской и Чернобыльской АЭС осуществляется украинским эксплуатирующим персоналом (читай - пленными), группа российских специалистов (читай - надзиратели) оказывает ему консультативную помощь. В частности, восстанавливается энергообеспечение Чернобыльской АЭС и система физической защиты Запорожской АЭС.

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