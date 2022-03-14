Последнее обновление: 14.03.2022 11:11

Белгоспищепром лишился 8,5% экспорта из-за войны в Украине

Предприятия концерна «Белгоспищепрома» потеряли 8,5% экспорта из-за войны в Украине, при этом у отдельных предприятий на Украину приходилось до 70% экспорта.

«Если говорить об экспорте на территорию Украины, в структуре общего экспорта концерна эта доля составляла 8,5%. Это не такой существенный объем, но если рассматривать по отдельности некоторые предприятия, то экспорт на Украину доходил до 70%. Можно говорить, что для отдельных предприятий это существенная потеря», —сообщил в эфире белорусского ТВ председатель концерна Олег Жидков.

«На сегодняшний день деловые или партнерские отношения поставлены на паузу и, к сожалению, невозможны», — констатировал он.

Ранее по теме


<Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование