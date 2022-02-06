Последнее обновление: 06.02.2022 10:13

Беларусь на 3 месяца ограничила экспорт лука, капусты и яблок

Совмин Беларуси ввел лицензирование на экспорт лука, белокочанной капусты и яблок вне зависимости от страны происхождения за пределы страны.

Разовые лицензии на экспорт будет выдавать МАРТ РБ по согласованию с облисполкомами.

Действие постановления не распространяется на товары, вывозимые для оказания международной гуманитарной помощи и перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок.

Ранее, власти установили предельные цены на картофель, капусту, лук, свеклу, морковь и яблоки белорусского происхождения.

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