Беларусь в 2021 году увеличила экспорт еды в Украину на 24,4%

Экспорт продовольствия из Беларуси в 2021 году составил $6,7 млрд., из которых на поставки в страны СНГ пришлись более $5,5 млрд., сообщила пресс-служба Минсельхозпрода РБ

Удельный вес России в количестве экспортированной в СНГ продукции составил 71,9%.

Вместе с тем, в минувшем году экспорт продовольствия в Украину вырос на 24,4%, Азербайджан, Казахстан и Таджикистан - на 11−14%, Молдову — на 27,5%, Узбекистан – на 30,7%, Кыргызстан —на 68,3%.

В страны дальнего зарубежья экспорт белорусской еды составил $1,1 млрд. В страны ЕС экспорт вырос на 43,7%, в страны Азии и Океании — на 47,1% (только в Китай экспортировано продукции на сумму 366,1 млн долларов), в страны Америки и Карибского региона – на 42,1%.