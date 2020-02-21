Последнее обновление: 21.02.2020 14:00

Лукашенко: Если Данкверт не перестанет гнобить, уйдем на китайский рынок

Лукашенко угрожает России тем, что перенаправит экспорт продовольствия с российской на китайский рынок, если Россельхознадзор не перестанет «гнобить» «высококачественную» белорусскую еду.

"Мы торгуем не только в России, уже очень много и в Евросоюзе, но еще больше с Китаем. Поэтому Данкверту надо сказать, чтобы прекращал нас гнобить, а то мы уйдем просто на китайский рынок", - заявил Лукашенко на встрече с губернатором Архангельской области.

По данным Минсельхозпрода Беларуси, в 2019 году 84,7% продовольственного экспорта Беларуси пришлось на рынок ЕАЭС, 4,4% - на рынок ЕС, 10,9% - другие страны.

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