Последнее обновление: 14.10.2020 11:20

Беларусь на 6,3% увеличила экспорт сельхозпродукции з 8 месяцев 2020 года

Экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания в январе-августе вырос на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом сегодня сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.

"Мы за восемь месяцев увеличили общий сельхозэкспорт на 6,3% до $3,7 млрд. Прогнозируем, что по итогам года достигнем суммы в $5,8 млрд", - сказал Алексей Богданов (цитата БелТА).

Экспорт молочной продукции в январе-августе вырос на 7,2% и составил $1,6 млрд. или 3,2 млн тонн в натуральном выражении.

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