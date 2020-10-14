Беларусь на 6,3% увеличила экспорт сельхозпродукции з 8 месяцев 2020 года

Экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания в январе-августе вырос на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом сегодня сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.

"Мы за восемь месяцев увеличили общий сельхозэкспорт на 6,3% до $3,7 млрд. Прогнозируем, что по итогам года достигнем суммы в $5,8 млрд", - сказал Алексей Богданов (цитата БелТА).

Экспорт молочной продукции в январе-августе вырос на 7,2% и составил $1,6 млрд. или 3,2 млн тонн в натуральном выражении.