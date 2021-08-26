Беларусь ввела временный запрет на экспорт злаков

Белорусские власти ввели запрет на вывоз зерновых за пределы страны, следует из постановления Совмина №482 от 24 августа 2021 года.

Запрет распространяется и на экспорт в страны ЕАЭС.

«Установить временный запрет на вывоз: за пределы Республики Беларусь в государства – члены Евразийского экономического союза… … за пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в государства, не являющиеся государствами – членами ЕАЭС…», - говорится в документе.

Согласно документу запрещен экспорт пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, гречихи, проса, тритикале, семян рапса и прочих злаков.

Запрет вводится на 6 месяцев. Правительство не указывает в документе причину нетарифного регулирования. Но, скорее всего, поводом для ограничения экспорта стала низкая урожайность злаковых в текущем сельхозсезоне.