Последнее обновление: 26.08.2021 10:23

Беларусь ввела временный запрет на экспорт злаков

Белорусские власти ввели запрет на вывоз зерновых за пределы страны, следует из постановления Совмина №482 от 24 августа 2021 года.

Запрет распространяется и на экспорт в страны ЕАЭС.

«Установить временный запрет на вывоз: за пределы Республики Беларусь в государства – члены Евразийского экономического союза… … за пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в государства, не являющиеся государствами – членами ЕАЭС…», - говорится в документе.

Согласно документу запрещен экспорт пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, гречихи, проса, тритикале, семян рапса и прочих злаков.

Запрет вводится на 6 месяцев. Правительство не указывает в документе причину нетарифного регулирования. Но, скорее всего, поводом для ограничения экспорта стала низкая урожайность злаковых в текущем сельхозсезоне.

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