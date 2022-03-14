Россию и Беларусь отстранили от Универсиады-2022

Международная федерация студенческого спорта (FISU) отстранила Россию и Беларусь от участия в соревнованиях под эгидой организации, информирует УНН со ссылкой на сайт FISU.

На заседании Руководящего комитета FISU было осуждено вторжение России в Украину - за содействия Беларуси - и его влияние на украинский народ, включая украинскую университетскую спортивную общественность.

Руководящий комитет FISU подтвердил, что российские и белорусские спортсмены вместе с представителями национальных университетских спортивных федераций не будут принимать участия в соревнованиях и мероприятиях FISU по крайней мере до конца 2022 года.

Ранее были отменены два университетских чемпионата мира FISU в России и чемпионат мира по университетам FISU в Беларуси, которые запланированы на 2022 год.

Кроме того, руководящий комитет FISU выразил сожаление по поводу продолжающихся страданий в Украине, особенно среди гражданского населения, и добавил свой голос к международным призывам прекратить военные действия.

Взяв на себя обязательство продолжить постоянный обзор FISU ситуации в Украине, Управляющее сообщество FISU также основало значительный и специализированный фонд для оказания финансовой поддержки украинскому университетскому спортивному сообществу.