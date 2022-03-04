СК Беларуси сообщил об аресте «экстремистов», причастных к рельсовой войне в Гомельской области

Следственный комитет Беларуси сообщил о задержании группы экстремистов, причастных к актам терроризма в Гомельской области.

«По данным следствия, 30-летний житель Светлогорска, поддерживал связь со своим родственником из Литвы, который с августа 2020 года скрывался там от уголовного преследования. Последний … вовлек мужчину в экстремистскую деятельность и передал контакты А.Азарова – участника экстремистского формирования «BYPOL». Житель Светлогорска связался с ним и получил проверочное задание. Необходимо было приехать на аэродром в Гомельской области и собрать сведения о нахождении там военных самолетов. Поставленную задачу мужчина выполнил вместе со своим знакомым», - говорится в сообщении ведомства.

«Получив отчет, А.Азаров дал очередные указания – осуществить акты терроризма на железной дороге. Для этого он отправил новому «подопечному» подробные инструкции и видеоуроки по изготовлению орудий преступления и совершению терактов на ж/д объектах. Житель Светлогорска и два его знакомых (34 и 52 года) взяли горючее вещество в гараже и вечером 28 февраля направились на автомобиле к железнодорожному переезду вблизи деревни Сосновый Бор», - повествует СК. – «Там они подожгли релейный шкаф сигнальной установки с оборудованием, отвечающим за работу железнодорожных светофоров, что вызвало риск наступления необратимых последствий, в том числе крушения составов и гибели пассажиров. После экстремисты скрылись и попытались принять все возможные меры по сокрытию следов преступления».

Все трое подозреваемых 3 марта были задержаны сотрудниками ГУБОПиК МВД РБ, сказано в сообщении.