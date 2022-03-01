Прокуратура РБ направила в суд дело в отношении Николая Автуховича

Прокуратура Гродненской области направила в Гродненский областной суд уголовное дело в отношении Николая Автуховича, являвшегося руководителем структурного подразделения преступной организации, а также ее 11 участников, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РБ.

«Наряду с многими другими деяниями, инкриминированными обвиняемым, Николай Автухович и другие совершили акты терроризма в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти, воспрепятствования политической деятельности, устрашения населения и дестабилизации общественного порядка», - говорится в сообщении.

Автуховичу и другим фигурантам дела инкриминируют:

создание преступной организации и участие в ней по ч.ч.1-3 ст.285 Уголовного кодекса Республики Беларусь;

покушение на захват государственной власти неконституционным путем по ч.1 ст.14 и ч.2 ст.357 Уголовного кодекса Республики Беларусь;

измена государству по ч.1 ст.356 Уголовного кодекса Республики Беларусь (инкриминировано только Автуховичу);

разжигание иной социальной вражды или розни по ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Республики Беларусь;

призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, по ч.3 ст.361 Уголовного кодекса Республики Беларусь;

покушение на вовлечение в террористическую деятельность по ч.1 ст.14 и ч.1 ст.290-2 Уголовного кодекса Республики Беларусь;

акт терроризма и приготовление к нему по ч.3 ст.289, а также ч.1 ст.13 и ч.3 ст.289 Уголовного кодекса Республики Беларусь;

незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, в том числе приготовление к таким действиям по ч.3 и ч.4 ст.295, а также ч.1 ст.13 и ч.4 ст.295 Уголовного кодекса Республики Беларусь;

незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС и Государственную границу Республики Беларусь огнестрельного оружия, комплекта боеприпасов к нему, взрывчатых веществ, взрывных устройств по ч.3 ст.333-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь;

незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ, по ч.1 ст.295-3 Уголовного кодекса Республики Беларусь;

организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, по ч.1 ст.342 Уголовного кодекса Республики Беларусь;

укрывательство тяжкого преступления по ч.1 ст.405 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

«Например, в ночь с 1 на 2 октября 2020 года приготовили зажигательную смесь на основе автомобильного бензина и других горючих веществ. После чего облили данной смесью и подожгли автомобиль Audi 80 и одноэтажный жилой дом в г.Волковыске, принадлежавшие сотруднику милиции», - говорится в сообщении ведомства.

«В ноябре 2020 года Николай Автухович и иные члены преступной организации на территории Гродненского района изготовили самодельное взрывное устройство на основе тротиловой шашки и неустановленного детонатора, после чего на ул.Великая Ольшанка в г.Гродно взорвали автомобиль Skoda Octavia, принадлежавший сотруднику милиции», - также утверждает прокуратура.