СК Беларуси обвиняет выехавших за границу граждан в употреблении наркотиков

Следственный комитет РБ утверждает, что группа белорусских граждан, уже находившаяся за границей до начала протестов в стране, употребляла, хранила и распространяла наркотики.

"… следователями получены доказательства, свидетельствующие о том, что граждане Беларуси Даниил Богданович, Ян Рудик, Валерия Занемонская, Марина Колб и иные лица в 2020-2021 годах, находясь на территории Литвы и Польши, систематически приобретали наркотические средства и психотропные вещества, в том числе особо опасные. Указанные лица перемещали и хранили их на территории названных государств, употребляли, а часть незаконно сбывали иным лицам, в том числе иностранным гражданам", - заявил начальник УСК по городу Минску Сергей Паско.

Он пояснил, что следователи раздобыли информацию о наркотиках в ходе расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками.

«В ходе расследования собран значительный массив информации (фото, видео, аудио и иное) о противоправной деятельности, а также о лицах, причастных к ее организации. Анализируя указанную информацию, в том числе в сопоставлении с данными из интернета, а также переписки ряда фигурантов по уголовному делу, следствием добыты доказательства того, что некоторые граждане Беларуси с самого начала и в период массовых беспорядков, находясь на территории Польши и Литвы, совершили действия, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и их употреблением», - уточнил Паско.

Он также пояснил, что власти вправе наказывать белорусских граждан за преступления, совершенные за границей.

«В соответствии со ст.6 Уголовного кодекса граждане Беларуси, совершившие преступления вне пределов республики, подлежат ответственности по уголовному законодательству Республики Беларусь, если совершенные ими деяния признаны преступлениями в государстве, на территории которого они были совершены, и если они не понесли уголовную ответственность в этом государстве. Согласно действующему уголовному законодательству Литвы и Польши, указанные действия признаются тяжкими преступлениями, как и на территории Беларуси».

В отношении перечисленных выше лиц возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.328 УК РБ (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение, перевозка и незаконный сбыт особо опасных наркотических средств и психотропных веществ, совершенное группой лиц).