ВС РБ: С начала протестов в Беларуси осуждены 1832 человека

Первый зампред Верховного суда Валерий Калинкович намедни озвучил данные о политических репрессиях в Беларуси после фальсификации президентских выборов в августе 2020 года.

«Если взять конкретный период с августа 2020 года и по начало февраля текущего года, то за преступления, так или иначе связанные с протестными акциями, было осуждено 1832 человека. Из них 168 осуждены за организацию либо участие в массовых беспорядках, 396 - за групповые действия, нарушающие общественный порядок, 468 - за оскорбление представителей власти, 29 - за клевету. Еще 126 гражданам вынесены приговоры за совершение хулиганства. 86 человек были осуждены за надругательство над государственными символами. 27 приговоров вынесли за разжигание социальной вражды. За совершение актов терроризма осудили 7 человек», - сообщил Калинкович.

"Предварительное расследование дел, связанных с протестными акциями, продолжается по сей день», - уточнил он.