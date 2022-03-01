Последнее обновление: 01.03.2022 09:23

Весь персонал Nord Stream 2 AG в швейцарском Цуге уволен

Компания Nord Stream 2 AG - оператор газопровода "Северный поток - 2" - была вынуждена уволить весь свой персонал в швейцарском городе Цуг в свете заморозки сертификации проекта в Германии и введения санкций США в отношении фирмы.

Речь идет о более чем 140 сотрудниках, рассказал начальник федерального департамента по экономическим вопросам, образованию и исследованиям Ги Пармелен в эфире общественно-правовой медиакомпании RTS в понедельник, 28 февраля, передает DW.

Штрафные меры Вашингтона в адрес компании были введены 23 февраля в ответ на признание Москвой независимости самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик". Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден до этого отказывался от санкций в отношении Nord Stream 2 AG из уважения к Германии.

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