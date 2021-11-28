The Hill: США не хотят ужесточать санкции против Nord Stream-2

Администрация президента США Джо Байдена выступает против введения более жестких санкций против российского газопровода «Северный поток-2», поскольку «опасается недовольства со стороны Германии, важного европейского союзника в борьбе с изменением климата и ограничением растущего влияния Китая в мире».

Как сообщает издание The Hill, госсекретарь США Энтони Блинкен призывает сенаторов от Демократической партии заблокировать поправки к проекту оборонного бюджета, которые предполагают введение санкций против компаний, участвующих в проверках и сертификации газопровода, необходимых перед тем, как его введут в эксплуатацию. В числе авторов поправок — сенаторы-республиканцы Джеймс Риш (Айдахо) и Тед Круз (Техас).

По словам источника издания, представители администрации «создают процедурные затруднения, чтобы избежать сложного с политической точки зрения голосования». Собеседник сообщил, что демократы «очень нервничают» из-за вопроса о голосовании по трубопроводу, поскольку при предыдущей администрации сами выступали против проекта, но при Джо Байдене ситуация изменилась.

Риш и Круз будут настаивать на проведении голосования, передает The Hill. Издание сообщает, что на прошлой неделе сенатор от Айдахо выступил против продолжения работы над проектом оборонного бюджета без этой поправки.

О стремлении президента США и его сторонников убедить конгрессменов убрать из оборонного бюджета поправки о санкциях против трубопровода также писала Foreign Policy, сообщает РБК. Собеседники издания сообщили, что администрация пытается предотвратить санкции на немецкие компании, так как для США важно не «отталкивать» Германию, которая окажется важным союзником в случае, если Россия вторгнется на Украину. Кроме того, говорилось в материале, демократы полагают, что включение поправок в бюджет может ограничить способность исполнительной власти вводить и продлевать санкции.

Группа республиканцев во главе с Ришем предложила внести соответствующую поправку в законопроект об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2022 финансовый год в начале ноября. Если ее примут, Байден должен будет в течение 15 дней ввести санкции против «любой организации, ответственной за планирование проекта, строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», а также против основного акционера такой компании.