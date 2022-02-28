Украина обращается в ЕС для немедленного присоединения к блоку по спецпроцедуре

Украина обращается в ЕС с просьбой о немедленном присоединении к блоку по специальной процедуре. Об этом во время обращения 28 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский, видео в Facebook опубликовал Офис президента.

"Мы обращаемся в Европейский союз о неотложном присоединении Украины по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами. Но наша цель – быть вместе со всеми европейцами и главное – быть на равных. Я уверен, что это справедливо. Я уверен, что это возможно", – заявил он.

Зеленский добавил, что вчера разговаривал с президентами Португалии, Литвы, Франции, Польши, премьерами Бельгии, Испании и Британии. По его словам, поддержка от европейских партнеров – безусловная и беспрецедентная.

Президент также сообщил, что враг несет потери и уже убито 4500 оккупантов.

"Бросайте вашу технику. Уходите отсюда. Не верьте вашим командирам. Не верьте вашим пропагандистам. Просто спасите ваши жизни", – обратился он к российским военным.

Он также добавил, что в условиях военного положения участники боевых действий – украинцы с реальным боевым опытом – будут освобождены из-под стражи для участия в войне. Также с некоторых людей – участников АТО – снимаются все санкции для этих же целей.

"Когда я шел в президенты, я говорил, что каждый из нас – президент. Потому что мы все отвечаем за наше государство, за нашу прекрасную Украину. А теперь так получилось, что каждый из нас воин – воин на своем месте. И я уверен, что каждый из нас победит. Слава Украине!", – подытожил президент.