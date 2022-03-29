В договоре о гарантиях безопасности не будет возражений по вступлению Украины в ЕС

В Договоре о гарантии безопасности, который намерена подписать Украина, не будет возражений относительно возможности вступления Украины в Европейский Союз.

О этом на брифинге украинской делегации в Турции заявил дипломат Александр Чалый, который возглавляет юридическую группу в украинской делегации на переговорах с Россией, передает УНИАН.

"Принципиально важно, и это также одна из наших самых принципиальных позиций - ничто в будущем договоре не будет возражать праву Украины на вступление в Европейский Союз, и во-вторых, страны-гаранты берут на себя обязательства содействовать этим процессам", - сказал Чалый.

По его словам, Украина готова зафиксировать внеблоковый статус и статус безъядерного государства в форме постоянного нейтралитета без вступления в военно-политические союзы.

"В соответствии с этим, такими гарантиями, которые фактически равны статье 5 НАТО, мы, как это требует сегодня Конституция Украины, не будем размещать на нашей территории иностранные военные базы, а также не будем размещать на нашей территории военные контингенты, и мы не будем вступать в военно-политические союзы. Проведение военных учений на нашей территории будет иметь место с согласия стран-гарантов", - заявил Чалый.

Договор о гарантиях безопасности должен стать дипломатическим форматом окончания войны, которую начала Россия против Украины.