Госпогранслужба Украины обвиняет Беларусь в обстрелах украинской территории

Государственная пограничная служба Украины обвинила белорусские власти в артиллерийских обстрелах территории Украины.

«Обстрелы из Беларуси — летит и малое, и большое. Сегодня на границу Украины в районе неподалеку от села Познань, что в Ровенской области, из Беларуси прилетел, скорее всего, минометный снаряд. Боеприпас взорвался на маршруте движения наряда Госпогранслужбы», — говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы Украины

«Стоит отметить, что именно на этом участке госграницы пограничники уже несколько раз замечали следы запуска ракет с территории страны, официально отрекающейся от соучастия в российской агрессии против Украины. Возможно, таким образом Беларусь хочет ограничить количество свидетелей ее преступной деятельности», - также сказано в сообщении.