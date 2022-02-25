Кремль потерял связь с Украиной по вопросу согласования переговорного процесса

Россия передала Украине предложение провести переговоры в Минске после того, как власти Украины согласились перевести договоры о нейтральном статусе.

В свою очередь, Украина предложила в качестве места для переговоров Варшаву, а потом «ушла со связи», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«После небольшой паузы украинцы заявили, что они пересматривают идею с Минском и что теперь они хотят ехать в Варшаву. А после этого вообще ушли со связи и взяли паузу. И эта пауза уже продолжается достаточно долго», — заявил Песков.

По его словам, Украина «продолжает разворачивать вооружения в жилых кварталах, это опасная ситуация".