Гаага планирует изучить военные преступления РФ во время вторжения в Украину

Прокурор расположенного в Гааге Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан выразил обеспокоенность российским вторжением в Украину и задекларировал, что суд может взяться за это дело.

Об этом говорится в официальном заявлении прокурора МУС, которым располагает "Европейская правда".

Карим Хан напомнил, что МУС с 2015 года от подачи заявки со стороны украинского правительства официально имеет полномочия на расследование нарушений международного гуманитарного права, совершенных на украинской территории, включая временно оккупированные территории.

"Слежу за событиями в Украине и вокруг нее... Напоминаю всем сторонам, которые совершают насилие на украинской территории, что мой офис может реализовать свою юрисдикцию для расследования любых актов геноцида, преступлений против человечества и военных преступлений, совершенных в Украине", - говорится в заявлении.

Прокурор МКС пока находится в командировке в Бангладеш в связи с одним из дел Суда, однако планирует следить за событиями в Украине. Он также обещает дальнейшие шаги по расследованию этого дела. "По моему возвращению в Гаагу я планирую выдать более подробное заявление по ситуации в Украине, прояснив мои оценки и дальнейшие шаги, которые я вижу в рамках этого дела", - заявил он.

Карим Хан особо отметил, что международное преступление агрессии как таковое не может стать предметом расследования, поскольку ни Украина, ни Россия не являются сторонами Римского статута МУС. По индивидуальному заявлению Украины расследование может касаться только отдельных лиц, причастных к преступлениям, предусмотренным международным гуманитарным правом, причем обвиняемыми могут стать те, что "совершал эти преступления, в том числе давал приказы, или вносил другой вклад в совершение таких преступлений".

Международный уголовный суд уже несколько лет исследует украинские события.

В 2020 году произошло ключевое событие: офис прокурора МУС признал, что Международный уголовный суд имеет юрисдикцию рассмотреть по сути дело о военных преступлениях в Украине.

Недавно Киев также отправил в МУС доказательства преступлений против культурного наследия в оккупированном Крыму.