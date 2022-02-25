Кремль объяснил свое понимание переговоров «высокого уровня» с Украиной

Кремль отреагировал на призыв Зеленского к переговорам, а также растолковал, что такое переговоры высокого уровня, о готовности к которым заявил Путин в разговоре с генсеком компартии Китая.

«Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса. В этом контексте в ответ на предложение Зеленского Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией», — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что Лукашенко заверил Путина, что Минск будет готов создать все необходимые условия для переговорного процесса РФ и Украины.

"Путин переговорил по телефону сегодня с Александром Лукашенко, который, в свою очередь, заверил, что будет готов создать все необходимые условия для прибытия делегаций, обеспечения их безопасности и неприкосновенности, и проведения упомянутых переговоров», - сказал Песков.