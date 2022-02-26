Последнее обновление: 26.02.2022 00:51

Украина опровергла сообщение от отказе от переговоров с Россией

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг сообщения о том, что Украина отказалась от переговоров:

"Должен опровергнуть заявления о том, что мы отказались от переговоров. Украина была и остается готовой говорить о прекращении огня и о мире. Это наша постоянная позиция. Мы ответили согласием на предложение президента Российской Федерации. Непосредственно в эти часы стороны консультируются о месте и времени проведения переговорного процесса. Чем быстрее начнутся переговоры, тем больше будет шансов возобновить нормальную жизнь"

В свою очередь, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что Киев пока не получил ответ от премьер-министра Израиля, которому Зеленский предложил стать посредником в переговорах с РФ. В данный момент продолжаются консультации:

«Пока нет никаких подробностей, кроме самого факта - Зеленский согласился на переговоры с Россией. По моим данным, завтра с утра, думаю, будет понятно, когда и где они пройдут. Согласится ли премьер-министр Израиля стать посредником, пока неясно. Пока статус - «обратились»

Он добавил, что Зеленский с Путиным лично не общаются.

«По моим данным, если и будут общаться, то только через посредников - израильтян»

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в комментарии УНИАН допустил, что Зеленский и Путин обсудят нейтральный статус Украины.

«Это будет, прежде всего, детальный разговор о мире и прекращении огня. Нейтральный статус с внятным пакетом гарантий по безопасности - опция, которая также, возможно, будет на столе», - сказал Подоляк.

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