Украина готова обсуждать нейтральный статус при соответствующих гарантиях

Украинские власти направили в СМИ заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что Украина готова провести переговоры с Россией о нейтральном статусе, но она должна получить гарантии безопасности.

«Украина всегда оставляла и оставляет пространство для переговоров. В том числе и сейчас, когда Россия пошла на полномасштабное вторжение. Эту войну нужно прекращать. Эти боевые действия нужно прекращать»,— считает Подоляк.

В то же время Подоляк говорит: "Понятен базовый сценарий спецоперации РФ. Единственная цель – зайти в Киев и уничтожить руководство Украины, лично Владимира Зеленского. Зеленский остается в Киеве, он должен показать, что значит стойкость украинского народа"