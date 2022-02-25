СМИ публикуют план Путина по расчленению Украины

Украинские спецслужбы в очередной раз выяснили сценарий Путина по Украине, план складывается из нескольких компонентов, сообщает издание ZN.UA со ссылкой на собственные источники,

По оперативному замыслу РФ, силами до 2 тыс. спецназовцев планируется захватить один из двух аэропортов в Киеве. Далее в столицу прибудут еще до 10 тыс. десантников самолетами Ил-76 вместе с легкой бронированной техникой.

Задача десанта — блокировать Киев, коммуникации, каналы управления войсками, захватить/взорвать арсеналы, максимально посеять панику, создать условия для панического выхода из Киева "неконтролируемых колонн беженцев", которые будут блокировать магистрали/дороги, что усложнит передвижение войск, правоохранительных органов по дорогам Киева.

Одна из задач операции - захватить украинскую власть и путем шантажа заставить подписать договоренности на условиях России. Даже если власти успеют эвакуироваться - кто-то из пророссийских политических марионеток возглавит правительство, аргументируя это бегством предыдущего руководства.

В результате Украина может быть разделена на две части — по принципу Западной и Восточной Германии, или Северной и Южной Кореи.

«Основной целью операции является блокировка Киева, создание сухопутного коридора к полуострову Крым и самопровозглашенной ПМР. Еще одна цель захватчика нанести урон критически важной гражданской инфраструктуре, по которой регулярно наносятся ракетно-авиационные удары», - сообщает ООС в оперативной сводке.