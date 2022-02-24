Песков: Цель России - зачистить Украину от нацистов

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сегодня обозначил цели, которые Россия намерены достичь через агрессию в отношении Украины.
Цель России - денацификация Украины: в идеале - зачистить страну от нацистов, сказал Песков.
Он ответил на вопрос об о перспективах полного уничтожения украинской армии: цель - нейтрализовать военный потенциал Киева.
По его словам, сроки российской операции по демилитаризации Украины будут определяться Путиным и зависеть от ее результативности, целесообразности.
Песков заявил, что слово "оккупация" в отношении специальной военной операции по демилитаризации Украины неприменимо.