Последнее обновление: 24.02.2022 14:19

Песков: Цель России - зачистить Украину от нацистов

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сегодня обозначил цели, которые Россия намерены достичь через агрессию в отношении Украины.

Цель России - денацификация Украины: в идеале - зачистить страну от нацистов, сказал Песков.

Он ответил на вопрос об о перспективах полного уничтожения украинской армии: цель - нейтрализовать военный потенциал Киева.

По его словам, сроки российской операции по демилитаризации Украины будут определяться Путиным и зависеть от ее результативности, целесообразности.

Песков заявил, что слово "оккупация" в отношении специальной военной операции по демилитаризации Украины неприменимо.

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