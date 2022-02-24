Украинские власти сообщили о потере двух сел в Луганской области

Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины сообщает, что власти страны больше не контролируют два села на территории Лугаской области – Меловое и Городище.
Согласно сообщению службы:
- В Днепропетровской области в городах Краснополье и Марганец горят военные склады;
- В Винницкой области в районе Тульчина и Бохана пожар в воинских частях;
- В Луцке взорвана телебашня;
- В Киевской области тоже зафиксирован пожар воинской части – в районе города Бровары.
В свою очередь, Генштаб Украины сообщает, что в зоне боевых действий на Донбассе сбиты пять самолетов и вертолет агрессора.