Украинские власти сообщили о потере двух сел в Луганской области

Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины сообщает, что власти страны больше не контролируют два села на территории Лугаской области – Меловое и Городище.

Согласно сообщению службы:

- В Днепропетровской области в городах Краснополье и Марганец горят военные склады;

- В Винницкой области в районе Тульчина и Бохана пожар в воинских частях;

- В Луцке взорвана телебашня;

- В Киевской области тоже зафиксирован пожар воинской части – в районе города Бровары.

В свою очередь, Генштаб Украины сообщает, что в зоне боевых действий на Донбассе сбиты пять самолетов и вертолет агрессора.