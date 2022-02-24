Генштаб ВС Украины опубликовал текущую сводку «с фронта»

Генштаб ВСУ опубликовал сообщение о текущей ситуации в стране, назвав ситуацию "контролируемой".

"Сегодня, 24 февраля, в 5:00 вооруженные силы Российской Федерации начали интенсивные обстрелы наших подразделений на востоке, а также нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных Сил Украины. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы.

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины отбивают воздушное нападение захватчика. Силы обороны государства пребывают в полной боевой готовности, заняли и удерживают оборонные позиции. Ситуация контролируемая.

Информация относительно десантирования российских войск в Одессе не соответствует действительности. Вместе победим!"