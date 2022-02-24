Зеленский в обращении к украинцам объявил о международной поддержке и призвал не паниковать

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным обращением к украинцам в связи с российским вторжением в страну и началом войны.

«Сегодня утром президент Путин объявил проведение специальной военной операции на Донбассе. Россия осуществила удары по нашей военной инфраструктуре и по нашим пограничникам, пограничным отрядам. Во многих городах Украины были слышны взрывы.

Мы вводим военное положение на всей территории нашего государства.

Минуту назад я провел разговор с президентом Байденом. США уже начали собирать международную поддержку.

Сегодня от вас, от каждого из вас, нужно спокойствие. По возможности оставайтесь, пожалуйста, дома. Мы работаем. Армия работает. Работает весь сектор безопасности и обороны Украины. На связи с вами буду постоянно я, СНБО, Кабинет министров Украины. Вскоре я опять выйду на связь. Без паники.

Мы сильны. Мы готовы ко всему. Мы всех победим, потому что мы – Украина. Слава Украине!»